Ο Μάκης Δελαπόρτας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή την παράσταση «Το ελληνικό θέατρο τραγουδά», στο Θέατρο Βέμπο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός συγγραφέας αναφέρθηκε και στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, μιλώντας με ιδιαίτερη ευαισθησία για τη ζωή και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Ο Δελαπόρτας χαρακτήρισε τον γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ «πληγωμένο παιδί», εξηγώντας ότι μεγάλωσε μέσα σε μια οικογένεια που βρισκόταν συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Όπως είπε, το γεγονός ότι ήταν από μικρός εκτεθειμένος στα φώτα της δημοσιότητας, αποτέλεσε μεγάλο βάρος για τον ίδιο.

Παράλληλα, ο συγγραφέας μίλησε με θερμά λόγια για τη Βουγιουκλάκη, τονίζοντας ότι υπήρξε μια ιδιαίτερα στοργική μητέρα που φρόντιζε να προσφέρει στον γιο της κάθε δυνατότητα. Όπως ανέφερε, τον στήριξε στις σπουδές του και τον έστειλε στην Αμερική, θέλοντας να του εξασφαλίσει ένα καλό μέλλον.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μάκης Δελαπόρτας αποκάλυψε ένα περιστατικό που του είχε εκμυστηρευτεί ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, λέγοντας πως κάποια στιγμή είχε εκφράσει την πρόθεση να αποκληρώσει τον γιο του.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν το συμπεριέλαβε ποτέ στη βιογραφία που είχε γράψει για τον ηθοποιό και δεν το αποκάλυψε στον Γιάννη, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να μάθει κάτι τέτοιο.

Όπως σημείωσε, παρά τη σκληρή στάση που είχε κατά καιρούς ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η αγάπη που ένιωθε για τον γιο του ήταν βαθιά.

«Τον έχω δει να κλαίει για τον Γιάννη», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να δείξει ότι πίσω από τις δύσκολες στιγμές, υπήρχαν έντονα συναισθήματα και μια πολύπλοκη οικογενειακή σχέση.

