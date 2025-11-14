Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στην εκπομπή «Real View» του OPEN, το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025, βρέθηκε καλεσμένη η Ναταλί Κάκκαβα, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει ένα περιστατικό που απασχόλησε έντονα τα μέσα: τη φωτογραφία του Γιώργου Λιάγκα με το μαγιό που απεικόνιζε την ελληνική σημαία.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε ανασυρθεί από τον Λάκη Λαζόπουλο στη σατιρική του εκπομπή, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις.

Η παρουσιάστρια πήρε ξεκάθαρη θέση, υπερασπιζόμενη τον Γιώργο Λιάγκα και εξηγώντας ότι το μαγιό αυτό δεν ήταν τυχαίο. «Είναι ένα μαγιό που έχει φορέσει η εθνική πόλο, η ομάδα μας, που μας έχει ανεβάσει στο υψηλότερο βάθρο της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο μαγιό και νομίζω ότι ο παραλληλισμός που έκανε ο κος Λαζόπουλος – ο εμμονικός κάποιες φορές Λάκης Λαζόπουλος με συγκεκριμένα πρόσωπα – σε αυτήν την περίπτωση ήταν ατυχέστατος», τόνισε η Ναταλί Κάκκαβα.

Η Ναταλί Κάκκαβα υπογράμμισε σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάστηκε το θέμα: «Ήθελε να υπονοήσει ότι ο κος Λιάγκας φορούσε αυτό το μαγιό ως τι; Ως γράφω τη σημαία εκεί που φαντάζομαι και δείχνω; Ο Λιάγκας δεν πήρε μια σημαία να την κάνει μαγιό. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, το φόρεσε η εθνική ομάδα πόλο».

Στη συνέχεια σχολίασε με μια δόση χιούμορ: «Ότι θα φτάσω εγώ στο σημείο να υπερασπίζομαι τον Γιώργο Λιάγκα… Δεν μου αρέσει η εμμονή αλλά η κριτική».

Αξίζει να σημειωθεί πως τηλεθεατές ανέσυραν τη φωτογραφία, όπου τα μέλη της Εθνικής Πόλο φορούν το ίδιο μαγιό, ενώ η Ναταλί Κάκκαβα αποκάλυψε πως ο σύζυγός της, Γρηγόρης Γκουντάρας, ήταν εκείνος που θυμήθηκε την προέλευση.

«Νομίζω ότι ο Γιώργος πληρώνει ακριβώς την κριτική που έχει ασκήσει όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολύ κόσμο και έχει δημιουργήσει και πολλές αντιπάθειες. Όμως, θα επιμείνω γιατί κάνω εικόνα αυτή τη στιγμή τον Γιώργο Λιάγκα που έχει δύο ανήλικα παιδιά τα οποία κάνουν πόλο. Είναι και χειμερινός κολυμβητής» είπε κλείνοντας η Ναταλί Κάκκαβα.

govastiletto.gr -Ναταλί Κάκκαβα: Τα «καρφιά» για τον παρουσιαστή που κατηγορείται για revenge porn – «Συνεχίζει να εμφανίζεται τηλεοπτικά»