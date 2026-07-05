Όπως είναι ήδη γνωστό το Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική χρονιά στο Mega, καθώς ούτε και το Breakfast@Star στο STAR γεγονός που δείχνει πως αλλάζουν οι ισορροπίες στην πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Τις τελευταίες εξελίξεις σχολίασαν ο Θοδωρής Ρακιτζής και η Έλενα Σωτηροπούλου μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή GrXpress, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως στο Mega ετοιμάζεται μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Θοδωρής Ρακιτζής έκανε λόγο για μια σαρωτική αλλαγή που βρίσκεται στα σκαριά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει πρόσωπα ή συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

«Το Mega αποφάσισε να κάνει μια σαρωτική αλλαγή στην πρωινή ζώνη. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να βάλουμε ονόματα μέσα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η πρωινή ζώνη ταρακουνιέται. Έχουμε σεισμούς 8 και 9 Ρίχτερ. Καταρρέουν τα πάντα. Αλλάζει όλη η ιστορία της πρωινής ζώνης. Υπάρχει μεγάλη φοβία στους αντιπάλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Mega ετοιμάζεται να χτίσει κάτι πολύ δυνατό»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Έλενα Σωτηροπούλου, η οποία τόνισε το κανάλι βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας ενός νέου και ιδιαίτερα δυνατού τηλεοπτικού εγχειρήματος.

«Το Mega ετοιμάζεται να χτίσει κάτι πολύ δυνατό», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το φετινό καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα «καυτό» στο τηλεοπτικό παρασκήνιο. Όλα δείχνουν πως μέχρι τις πρεμιέρες του Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν πολλές ακόμα ανατροπές, τόσο στα πρόσωπα όσο και στη συνολική εικόνα της πρωινής ζώνης.

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