Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Μια ιστορική στιγμή για την ποπ κουλτούρα καταγράφεται στο νέο τεύχος της Vogue, όπου η υψηλή μόδα συναντά τη μεγάλη οθόνη. Η Meryl Streep και η Anna Wintour ποζάρουν μαζί σε ένα εμβληματικό εξώφυλλο, επισφραγίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη σχέση κινηματογράφου και αισθητικής.

Το εξώφυλλο αυτό δεν είναι απλώς μια φωτογράφιση είναι μία statement στιγμή. Από τη μία, η γυναίκα που ενέπνευσε έναν ολόκληρο κινηματογραφικό χαρακτήρα από την άλλη, η ηθοποιός που τον έκανε θρυλικό. Μαζί, δημιουργούν μια δυναμική εικόνα που ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα της μόδας.

Στη συνέντευξη που συνοδεύει το τεύχος, οι δύο γυναίκες μιλούν για τη μόδα, τη δύναμη της εικόνας, αλλά και για την εξέλιξη της βιομηχανίας. Η Meryl Streep αποκαλύπτει ότι, επιστρέφοντας στον ρόλο, σκέφτηκε έντονα την Anna Wintour και το βάρος της θέσης της — μια γυναίκα που παραμένει ισχυρή, διορατική και πάντα μπροστά από την εποχή της.

Η αναμονή για το sequel του The Devil Wears Prada έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο buzz, και το συγκεκριμένο εξώφυλλο λειτουργεί σαν η πιο stylish υπενθύμιση ότι η ιστορία συνεχίζεται.

Η Anna Wintour, μάλιστα, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τη Meryl Streep μόλις άκουσε τα πρώτα νέα για τη συνέχεια — μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη ανάμεσά τους.

Περισσότερο από μια ταινία, το The Devil Wears Prada ανέδειξε τη μόδα ως μια παγκόσμια δύναμη — κάτι που, όπως επισημαίνει η Anna Wintour, αντικατοπτρίζει απόλυτα την πραγματικότητα.

