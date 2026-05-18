Την απόλυτη στήριξή του στον Ακύλα εξέφρασε δημόσια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision στη Βιέννη το Σάββατο 16 Μαΐου. Ο Έλληνας εκπρόσωπος, που ξεσήκωσε τη σκηνή ερμηνεύοντας το «Ferto», κατέλαβε τελικά τη 10η θέση στην τελική κατάταξη. Παρά την πρωτιά της DARA για λογαριασμό της Βουλγαρίας, ο «Greek Freak» έσπευσε να αποθεώσει τον τραγουδιστή, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πραγματικό νικητή της βραδιάς.

Συγκεκριμένα σε Instagram story που έκανε ο Έλληνας άσος τη Δευτέρα, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Ακύλα από την εμφάνισή του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο νικητής μου», ενώ πρόσθεσε και ένα emoji που απεικόνιζε το πρώτο μετάλλιο.

