Με μια αποκαλυπτική εξομολόγηση που επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, η Salma Hayek αποκάλυψε ένα άγνωστο μέχρι πρότινος επεισόδιο από τη ζωή της, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Donald Trump. Η διάσημη ηθοποιός περιέγραψε πώς, ενώ βρισκόταν ήδη σε σχέση, δέχτηκε επίμονη πρόσκληση για ραντεβού από τον μετέπειτα πρόεδρο των ΗΠΑ και πώς η άρνησή της προκάλεσε μια αντίδραση που, όπως η ίδια υποστηρίζει, στόχευε στη δημόσια υποτίμησή της.

Η Salma Hayek είναι μία από τις πιο εμβληματικές και γοητευτικές παρουσίες του Χόλιγουντ, με μια καριέρα που ξεπερνά τα στερεότυπα και μια προσωπικότητα που ξεχωρίζει για τη δύναμη και την αυθεντικότητά της. Εκτός από τις επαγγελματικές της επιτυχίες, η προσωπική της ζωή έχει επίσης απασχολήσει κατά καιρούς τη δημοσιότητα, με τον γάμο της με τον François-Henri Pinault το 2009, να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα.

Με την εντυπωσιακή της εμφάνιση και τον δυναμισμό της, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει δεχτεί πολλές ερωτικές προσεγγίσεις στη ζωή της. Εκείνο που ίσως δεν ήταν ευρέως γνωστό, είναι ότι ανάμεσα σε αυτές, συγκαταλέγεται και ο Donald Trump. Η ίδια η ηθοποιός έχει αποκαλύψει πως η γνωριμία τους έγινε πριν από αρκετά χρόνια, όταν εκείνη βρισκόταν ήδη σε σχέση.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει, ο Trump προσπάθησε αρχικά να προσεγγίσει τον τότε σύντροφό της, ώστε να αποκτήσει το σταθερό της τηλέφωνο, και στη συνέχεια άρχισε να την καλεί επίμονα για να της ζητήσει να βγουν.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στην εκπομπή El Show del Mandril στο Radio Centro, η Salma Hayek αρνήθηκε ευγενικά τις προσκλήσεις του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται, καθώς ήταν ήδη δεσμευμένη. Η απόρριψη αυτή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BuzzFeed, φαίνεται πως ενόχλησε τον Trump, ο οποίος φέρεται να αντέδρασε προσπαθώντας να τη διαβάλλει μέσω δημοσιευμάτων στο National Enquirer. Τα συγκεκριμένα άρθρα υπονοούσαν ότι η ηθοποιός ήταν «πολύ κοντή» για τα γούστα του.

Η ίδια θυμάται ότι, όταν κυκλοφόρησαν τα εν λόγω δημοσιεύματα, ο Donald Trump επικοινώνησε ξανά μαζί της, αφήνοντάς της μήνυμα στο οποίο εμφανιζόταν δήθεν ενοχλημένος: «Μπορείς να το πιστέψεις αυτό; Ποιος θα έλεγε κάτι τέτοιο; Δεν θέλω ο κόσμος να νομίζει κάτι τέτοιο για εσένα». Όπως εξήγησε η Hayek, αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για μια προσπάθεια χειραγώγησης, ώστε να την ωθήσει να δεχτεί να βγει μαζί του, για να μη φανεί ότι εκείνος την είχε απορρίψει.

«Προσπαθούσε να με κάνει να νιώσω ταπεινωμένη, για να δεχτώ να βγω μαζί του. Όμως εγώ δεν ντρέπομαι για το ύψος μου», τόνισε με σαφήνεια. Η Salma Hayek, με ύψος 1,57 μ., έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σχέση της με την εικόνα της, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ δεν άφησε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να την περιορίσουν. «Δεν ήθελα να γίνω μοντέλο ή μπασκετμπολίστρια. Το ύψος μου δεν με εμπόδισε ποτέ να κάνω ό,τι ήθελα στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη περιέγραψε και το πώς ξεκίνησε η μεταξύ τους επαφή. Όπως είπε, βρίσκονταν σε μια εκδήλωση μαζί με τον τότε σύντροφό της, όταν ένιωσε κρύο και ο Donald Trump της προσέφερε διακριτικά το σακάκι του. Παρότι εκείνη μιλούσε κυρίως με τον φίλο της, αργότερα της τηλεφώνησε και της ζήτησε να βγουν. Όταν εκείνη αρνήθηκε, εκείνος σχολίασε πως ο σύντροφός της δεν ήταν κατάλληλος για εκείνη.

Η στάση της Salma Hayek απέναντι στο περιστατικό αυτό παραμένει μέχρι σήμερα σταθερή και ξεκάθαρη: δεν μετάνιωσε ποτέ για την επιλογή της και δεν επέτρεψε σε κανέναν να την κάνει να αισθανθεί μειονεκτικά. Μια ιστορία που δεν αφορά μόνο μια διάσημη γνωριμία, αλλά και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να λέει «όχι» χωρίς συνέπειες.