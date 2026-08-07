Το Star και η Άση Μπήλιου συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, με το «Stars System» να γίνεται καθημερινό στη συχνότητα του Star, τη χρονιά που γιορτάζει 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.

H επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου, με τη γνώση, την εμπειρία και τη μοναδική της προσέγγιση στην αστρολογία, θα παρουσιάζει καθημερινά τις αστρολογικές προβλέψεις, τις εξελίξεις και χρήσιμες συμβουλές για κάθε ζώδιο, μέσα από το «Stars System».

Με μια διαδρομή δύο δεκαετιών στην ελληνική τηλεόραση, το «Stars System» συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της αστρολογίας και μία αγαπημένη συνήθεια για το τηλεοπτικό κοινό.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν σηματοδοτεί έναν ακόμη δημιουργικό κύκλο για την Άση Μπήλιου και το «Stars System», που συνεχίζουν δυναμικά στο Star, προσφέροντας καθημερινά έγκυρη αστρολογική ενημέρωση για κάθε ζώδιο.

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