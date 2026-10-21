Στην εκπομπή “Νύχτα εκτός ρυθμού” με τον Θοδωρή Μαραντίνη βρέθηκε καλεσμένος ο Γιώργος Σαμπάνης. Στο πλαίσιο της εμφάνισής του, ο αγαπημένος καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του “Happy Day”, σημειώνοντας πως ο πιεσμένος χρόνος του δεν του επιτρέπει να παρακολουθεί όσα γράφονται για εκείνον στο διαδίκτυο. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε με νόημα, τα αρνητικά σχόλια φτάνουν πάντα στα αυτιά του, αφού τα κακά νέα μαθαίνονται γρήγορα.

«Δεν προλαβαίνω αυτό το καιρό να μπω στο διαδίκτυο να δω τι γράφουν για μένα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά όντως δεν προλαβαίνω. Τι γράφεται; Τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος. Αν εννοείτε αυτό, φυσικά, και να μην μπω να τα δω, θα μου τα πουν» είπε ο Γιώργος Σαμπάνης.

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί

govastiletto.gr -Συγκινημένος ο Γιώργος Σαμπάνης για τον Μαζωνάκη: «Του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου»