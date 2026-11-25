Σε εορταστικούς ρυθμούς μπήκε και επίσημα η πρωτεύουσα το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος. Χιλιάδες πολίτες έδωσαν το «παρών» στο κέντρο της Αθήνας για να γιορτάσουν την έναρξη των Χριστουγέννων, απολαμβάνοντας μια ανοιχτή για όλους βραδιά γεμάτη μουσική.

Την αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση έκαναν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μαζί με τον παρουσιαστή της εκδήλωσης, Γιώργο Λιανό. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της γιορτής του Δήμου Αθηναίων περιλάμβανε εμφανίσεις από τη Μαρίνα Σπανού, την Big Band και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου, ενώ υπήρχε και παράλληλη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε κωφούς και βαρήκοους επισκέπτες.

Ο φετινός σχεδιασμός του Δήμου Αθηναίων δεν αφορά μόνο το κέντρο, καθώς ο εορταστικός φωτισμός ανανεώθηκε σε πολλές κεντρικές αρτηρίες, πλατείες και γειτονιές. Τα παλαιότερα φωτιστικά στοιχεία συντηρήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν και αναδιανεμήθηκαν, ενώ σε αρκετά σημεία τοποθετήθηκαν νέες διακοσμητικές κατασκευές, αλλάζοντας την εικόνα της πόλης σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον εορταστικό φωτισμό της Αθήνας χρησιμοποιείται αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωση της φωταγώγησης στο Σύνταγμα, η πρωτεύουσα μπαίνει πλέον σε χριστουγεννιάτικη τροχιά, με τον φετινό στολισμό να απλώνεται σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης και όχι μόνο στα καθιερωμένα κεντρικά σημεία.

Δείτε τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, ο παρουσιαστής της βραδιάς και η Μαρίνα Σπανού.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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