Σε μια απρόσμενη επιχειρηματική και δημιουργική στροφή προχώρησε η Αθηνά Οικονομάκου. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματής αποκάλυψε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου μέσω Instagram το νέο της εγχείρημα: την έκδοση του πρώτου της παιδικού παραμυθιού με τίτλο «Το Κουμπί».

Παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις της στον χώρο της μόδας, την υποκριτική και τα social media, η ίδια αποφάσισε να δοκιμαστεί σε ένα τελείως διαφορετικό πεδίο.

«Έχω κρατήσει αυτή την ιστορία μέσα μου για καιρό. Σήμερα μπορώ επιτέλους να σας πω ότι έγραψα το πρώτο μου παραμύθι. 🤍 «Το Κουμπί» Και ανυπομονώ να σας ανοίξω την πόρτα στον κόσμο του. ✨ Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις Εκδόσεις Ψυχογιός που πίστεψαν σε αυτή την ιστορία και στην Αιμιλία Κονταίου, που με τις υπέροχες εικόνες της έδωσε ζωή στον κόσμο που είχα φανταστεί. 🤍» έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Μάλιστα, σε βίντεο όπου παρουσιάζει το βιβλίο της, η ηθοποιός και επιχειρηματίας ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγα λόγια για αυτό εδώ το παραμύθι και για το πώς γεννήθηκε. Η αλήθεια είναι πως η έμπνευση ήρθε από προσωπικές δικές μου στιγμές που ένιωθα πως πρέπει να είμαι κάπως για να ταιριάξω, έπρεπε να ‘κουμπώσω’ σε εικόνες, προσδοκίες, σε ‘καλούπια’, που δεν ήταν δικά μου. Και θυμάμαι πόσο απελευθερωτικό ήταν για μένα όταν άλλαξε όλο αυτό και άρχισα να πιστεύω πραγματικά στον εαυτό μου. Αυτό το βιβλίο γράφτηκε για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Για να μάς δείξει ότι δεν πρέπει να είμαστε κάπως αλλιώς για να αξίζουμε και να μάς αγαπάνε και ότι η πραγματική μας δύναμη βρίσκεται ακριβώς σε αυτό που είμαστε πραγματικά. Όποτε όποιος διαβάσει αυτό το παραμύθι, θα ήθελα να κρατήσει αυτήν την υπενθύμιση: να είσαι ο εαυτός σου, να μη φοβάσαι.

Και θέλω να σας πως και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ότι όλο το ποσό από τα δικαιώματά μου, από τις πωλήσεις του πρώτου χρόνου αυτού του βιβλίου θα διατεθούν στον οργανισμό ‘Slums Dunk’, που πλέον ξεκινά τη δράση του και στην Ελλάδα. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος δίνει πραγματικές ευκαιρίες, σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, με βάση τον αθλητισμό και την εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν το παραμύθι διατίθεται προς πώληση σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 8 Οκτωβρίου και έπειτα, σε καταπληκτική εικονογράφηση της Αιμιλίας Κονταίου, και θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Γιατί αυτός ο στόχος, το να γράψω αυτό το παραμύθι, έχει να κάνει με μια δική μου προσωπική ανάγκη, που είναι να δώσω κι εγώ κάτι πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ» αναφέρει η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

govastiletto.gr – Αθηνά Οικονομάκου: Η εξομολόγηση για τα 14 χρόνια ψυχοθεραπείας