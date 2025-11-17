Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Αθηνά Οικονομάκου και τα παιδιά της, έκαναν ένα ταξίδι αστραπή στο Μιλάνο αυτό το Σαββατοκύριακο, ώστε να βρεθούν κοντά στον Bruno Cerella.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε το ταξίδι της μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου, λίγο πριν την πτήση της προς την Ιταλία.

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες φορές που η Αθηνά Οικονομάκου ταξιδεύει με τα παιδιά της στο εξωτερικό, γεγονός που δείχνει πως η σχέση της με τον Αργεντινο-Ιταλό μπασκετμπολίστα έχει περάσει σε ένα πιο σοβαρό στάδιο.

Το πρωί της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, ο Bruno Cerella, ο οποίος ήταν πρώην μπασκετμπολίστας, διοργάνωσε ένα ξεχωριστό event για μικρούς και μεγάλους, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο μπάσκετ.

Όπως θα δείτε σε αναδημοσιεύσεις που έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram, στο ίδιο event έδωσε το παρών και η Ιταλίδα influencer, Chiara Ferragni, η οποία μένει μόνιμα στο Μιλάνο.

Όλοι μαζί φόρεσαν τα αθλητικά τους ρούχα και δοκίμασαν τις ικανότητές τους στο μπάσκετ, ενώ δεν παρέλειψαν να τραβήξουν και αναμνηστικές φωτογραφίες.

govastilettto.gr -Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Διασκέδασαν στα μπουζούκια με τη Νατάσα Θεοδωρίδου – Φωτογραφίες