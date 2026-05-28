Όπως φάνηκε στο επεισόδιο, που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, η Φωτεινή τράβηξε αμέσως την προσοχή της παρουσιάστριας, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών τους, όπως τα χρώματα και η ελιά στο μέτωπο, που έγιναν πολύ γρήγορα αντικείμενο σχολιασμού στον αέρα.

Η παίκτρια παραδέχτηκε ότι δέχεται συχνά σχόλια για την ομοιότητά της με τη Μαρία Μπεκατώρου, εξηγώντας ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που θέλησε να τη γνωρίσει από κοντά.

Αρχικά, η Φωτεινή είπε: «Πολλοί μου λένε ότι σου μοιάζω και ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά».

Από την πλευρά της, η παρουσιάστρια συμφώνησε ότι υπάρχει ομοιότητα μεταξύ τους, επισημαίνοντας ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: «Ναι μοιάζουμε. Έχουμε αυτή την ελίτσα που είναι πολύ χαρακτηριστική. Αλλά μοιάζουμε».

Η Φωτεινή πρόσθεσε με χιούμορ ότι «με φωνάζουν “η Μπετατώρου της Άρτας” και εγώ το χαίρομαι», με τη Μαρία Μπεκατώρου να αντιδρά γελώντας και να σχολιάζει «τρέλανέ με».

