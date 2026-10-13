Η Bella Hadid γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια, φορώντας ένα αποκαλυπτικό, κόκκινο μπικίνι.

Το διάσημο μοντέλο γιόρτασε, περνώντας ένα Σαββατοκύριακο στην εξοχή μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα. Αφού εθεάθη να αναχωρεί από το Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος, συνοδευόμενη από περίπου δώδεκα φίλους της, ανέβασε στο Instagram μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Ποζάροντας δίπλα σε μία λίμνη, η Bella Hadid εμφανίστηκε με ένα ριγέ βαμβακερό φόρεμα και καουμπόικες μπότες, κοιτάζοντας προς το νερό.

Στη συνέχεια, έβγαλε το φόρεμά της, αποκαλύπτοντας ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν η ηλικία της. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κολιέ και βραχιόλια με χάντρες, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Γεια σας, με λένε Μπέλα και είμαι 30 ετών».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bella 🦋 (@bellahadid)

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