Με ειλικρίνεια και αρκετή δόση χιούμορ μίλησε η Μπέττυ Μαγγίρα για τις αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει λόγο να κρύβεται πίσω από μισόλογα.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», η παρουσιάστρια σχολίασε τα συχνά σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της και τη φράση που ακούει πιο συχνά απ’ όλες: «Καλά κρατιέσαι».

Όπως εξήγησε, αυτού του είδους τα κομπλιμέντα την κάνουν να γελά, καθώς –όπως είπε– κρύβουν από πίσω τους και μια έμμεση υπενθύμιση ηλικίας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι έχει φροντίσει τον εαυτό της και ότι έχει εμπιστευτεί ειδικούς για μικρές παρεμβάσεις που τη βοηθούν να νιώθει καλύτερα με την εικόνα της.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ευθέως αν έχει προχωρήσει σε αισθητικές επεμβάσεις, απάντησε χωρίς περιστροφές ότι φυσικά και έχει κάνει ό,τι θεωρεί σωστό για εκείνη, προσθέτοντας πως το σημαντικό είναι το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση, αλλά επιλέγει θεραπείες όπως μπότοξ και ενυδάτωση, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικά να αλλάξει κάτι στο σώμα της, εφόσον νιώσει απόλυτα έτοιμη.

