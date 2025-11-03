Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Britney Spears αποφάσισε να διαγράψει τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μετά από σειρά αινιγματικών δημοσιεύσεων που είχαν προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της, αλλά και τη δημόσια αντιπαράθεση με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline, σχετικά με το νέο του βιβλίο για τον γάμο τους.

Από την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, το προφίλ της δεν είναι πλέον προσβάσιμο, με μήνυμα που ενημερώνει ότι «το προφίλ δεν είναι διαθέσιμο».

Η διαγραφή του λογαριασμού έρχεται μετά από εβδομάδες ανησυχίας των θαυμαστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις συναισθηματικά φορτισμένες αναρτήσεις της.

Η Britney δημοσίευε βίντεο όπου χόρευε στο σαλόνι της, απενεργοποιώντας τα σχόλια, ενώ οι λεζάντες περιείχαν αινιγματικές αναφορές στους δύο γιους της.

Σε βίντεο που ανάρτησε στις 7 Οκτωβρίου, η Britney Spears εμφανιζόταν με μελανιές στα χέρια και επιδέσμους στους καρπούς. Στη λεζάντα εξήγησε ότι είχε πέσει από τις σκάλες, προσθέτοντας ότι οι γιοι της επέστρεψαν στη Χαβάη, όπου διαμένουν με τον πατέρα τους.

«Τα αγόρια μου έπρεπε να φύγουν και να επιστρέψουν στο Μάουι», έγραψε η τραγουδίστρια. «Αυτός είναι ο τρόπος που εκφράζομαι και προσεύχομαι μέσω της τέχνης. Δεν επιθυμώ την ανησυχία σας ή τον οίκτο, απλώς θέλω να είμαι μια καλή γυναίκα και να γίνομαι καλύτερη. Και έχω απίστευτη στήριξη, οπότε σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα».

Britney Spears Deletes Instagram Account After Recent Worrying Posts https://t.co/BQ4AWAQyHD — People (@people) November 2, 2025

