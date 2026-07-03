Η γνωστή stand-up comedian επέστρεψε με ένα νέο, σατιρικό βίντεο που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο viral βίντεο της Ιωάννας Τούνη από τις διακοπές της στο Μπαλί, στο οποίο εμφανιζόταν να κρατά χαρτονομίσματα, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Η Χαρά Τσιώλη αποφάσισε να σατιρίσει την influncer με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα. Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο, μέσα από το οποίο τρολάρει την influencer, αναπαριστώντας τη viral σκηνή με χαρτονομίσματα των πέντε ευρώ.

Στο βίντεο, η κωμικός βρίσκεται μέσα σε μια πισίνα, θυμίζοντας το σκηνικό των πολυτελών διακοπών της Ιωάννας Τούνη, και αρχίζει να ανεμίζει επιδεικτικά τα χαρτονομίσματα, μιμούμενη τις κινήσεις της. Παράλληλα, με σατιρική διάθεση, ζητά ένα κλαμπ σάντουιτς και μία φυσική πορτοκαλάδα, ολοκληρώνοντας το χιουμοριστικό της σκετς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χαρά Τσιώλη (@charatsioli)

Πώς είχε ξεκινήσει η κόντρα τους

Η κόντρα τους ξεκίνησε πέρυσι όταν η Ιωάννα Τούνη, απαντώντας σε αρνητικά σχόλια που δεχόταν για ένα ταξίδι της στο Ντουμπάι, ανέφερε πως οι επικριτές της βγάζουν κόμπλεξ επειδή «το πολύ να έχουν πάει μέχρι την Καρδίτσα».

Αυτό εξόργισε τη Χαρά Τσιώλη, με αποτέλεσμα να ανεβάσει ένα βίντεο-ξέσπασμα.

Στο βίντεο αυτό είπε στην Τούνη: «Έγινες γνωστή μέσα από ένα ροζ βίντεο και το μόνο που πουλάς είναι το εύκολο χρήμα», συμπληρώνοντας «σύρε πούλα καμιά τσάντα μπας και πάρεις κανένα 500άρικο».

Επίσης υπερασπίστηκε τους ανθρώπους της επαρχίας, λέγοντας ότι οι πιο όμορφοι και φιλόξενοι άνθρωποι ζουν σε φτωχικά σπίτια.

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