Μια μοναδική μουσική βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα, όπου η Χαρά Βέρρα, ο Γιάννης Τσαπρούνης και ο Βασίλης Σαλέας ξεσήκωσαν το κοινό με τις ερμηνείες τους. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος παρακολούθησε το παραδοσιακό πανηγύρι και απόλαυσε από κοντά τη ζωντανή εμφάνιση των συναδέλφων του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε, ενώ στη συνέχεια η Χαρά Βέρρα κατέβηκε από τη σκηνή και ερμήνευσε αρκετά τραγούδια δίπλα στο τραπέζι του.

Η Χαρά Βέρρα και ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησαν μαζί το «Υπάρχω», ενώ η τραγουδίστρια συνέχισε με γνωστές επιτυχίες, με τον ίδιο να απολαμβάνει τη βραδιά.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Χαρά Βέρρα έκανε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του.

«Ευχαριστούμε θερμά τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη για την παρουσία του στο χθεσινό πανηγύρι μας στα Καμένα Βούρλα, και για την υπέροχη βραδιά που περάσαμε μαζί με τον Βασίλη Σαλέα», έγραψε στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χαρά Βέρρα (@xaraverra)

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