Ο αγαπημένος «Νιόνιος» της Ελλάδας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος το πανελλήνιο.

Καλλιτέχνες αλλά και απλός κόσμος, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αποχαιρετούν» τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ όλοι τονίζουν το κενό που αφήνει η απώλειά του στην χώρα.

Η Χάρις Αλεξίου λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, έκανε μία βαθιά συγκινητική δημοσίευση.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ανήρτησε μία φωτογραφία του Διονύση Σαββόπουλου κι έγραψε στη λεζάντα: «Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».

