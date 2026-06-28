Η Chiara Ferragni βρίσκεται, τις τελευταίες ώρες, στην Ελλάδα, και επισκέφθηκε τη Μήλο για τις ανάγκες της νέας καλοκαιρινής καμπάνιας γνωστού ιταλικού brand μαγιό.

Η διάσημη Ιταλίδα influencer δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το κυκλαδίτικο νησί, επιλέγοντας ως σκηνικό για τη φωτογράφισή της το εμβληματικό Σαρακήνικο, με το μοναδικό λευκό, σεληνιακό τοπίο που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Μήλου.

Φορώντας ένα ροζ μπικίνι και έχοντας στο φόντο το βαθύ μπλε του Αιγαίου, η Chiara Ferragni πόζαρε στο φωτογραφικό φακό, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της εμπειρίας.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον προορισμό, γράφοντας: «Ένα μαγικό ελληνικό νησί, μοιάζει με καρτ ποστάλ», εκφράζοντας το θαυμασμό της για τη φυσική ομορφιά της Μήλου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

govastiletto.gr – Η Chiara Ferragni στην Ελλάδα – Ο λόγος που την έφερε στη χώρα μας