Η Chiara Ferragni εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται στην χώρα μας με την άφιξή της να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο στα ελληνικά όσο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η διάσημη Ιταλίδα επιχειρηματίας και influencer έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου με αφορμή ένα επαγγελματικό ταξίδι που αφορά μια καινούργια συνεργασία της με την Ελληνίδα σχεδιάστρια Vassia Kostara.

Οι φήμες γύρω από τη συνεργασία των δύο γυναικών είχαν ξεκινήσει μετά τις κοινές εμφανίσεις τους στο Μιλάνο, ενώ η Chiara Ferragni έχει κατά καιρούς επιλέξει δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος της επίσκεψής της στην Αθήνα σχετίζεται άμεσα με την επικείμενη συνεργασία τους, η οποία φέρεται να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από καμία πλευρά, τις επόμενες μέρες δεν αποκλείεται να υπάρξουν κοινές εμφανίσεις, φωτογραφικό υλικό από την παραμονή της στην Ελλάδα ή ακόμη και οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για το project αυτό.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξή της

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Chiara Ferragni: Η τολμηρή εμφάνιση στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»