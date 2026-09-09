Με μια δόση χιούμορ σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη, με αφορμή την αναφορά της στο πρόσωπό του για το νέο της επαγγελματικό βήμα στο Παρίσι.

Η γνωστή influencer ετοιμάζει τα εγκαίνια της νέας της croissanterie στη γαλλική πρωτεύουσα και αποκάλυψε μέσω Instagram πως θα κεράσει αυθεντικό Freddo Espresso όσους Έλληνες δώσουν το «παρών». Μαθαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται την ίδια περίοδο στην πόλη για τη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για το Διάστημα, η Ιωάννα Τούνη δεν έχασε την ευκαιρία να απευθυνθεί δημόσια σε εκείνον.

«Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με emoji γέλιου.

Η αναφορά της έφτασε μέχρι τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος επέλεξε να της απαντήσει στο ίδιο ύφος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδημοσίευσε το story της Ιωάννας Τούνη και έγραψε: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε… 😂».

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