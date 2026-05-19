Στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών παρευρέθηκε η Χριστίνα Μπόμπα, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο της στο διάσημο κόκκινο χαλί της Γαλλικής Ριβιέρας. Η επιχειρηματίας έδωσε το «παρών» σε μία από τις πιο λαμπερές εκδηλώσεις της διοργάνωσης και επικοινώνησε το γεγονός με τους ακολούθους της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από τη βραδιά, σημείωσε χαρακτηριστικά πως ακόμη νιώθει δέος και ανατριχίλα για την πρώτη της αυτή εμπειρία σε ένα τόσο σπουδαίο παγκόσμιο event.

Για τη συγκεκριμένη περίσταση, η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε μία couture δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη που ξεχώρισε για την κομψότητα και τη σύγχρονη αισθητική της. Το look της αποτελούνταν από μία μαύρη maxi φούστα σε εφαρμοστή γραμμή, που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ το σύνολο συμπλήρωνε μία εντυπωσιακή nude ροζ κάπα με μακριά ουρά και διακριτικές λαμπερές λεπτομέρειες στους ώμους.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με sleek χτένισμα και μακιγιάζ σε φυσικές αποχρώσεις, επιλογές που ανέδειξαν τη minimal αλλά ιδιαίτερα προσεγμένη αισθητική της. Οι στυλιστικές λεπτομέρειες κινήθηκαν σε διακριτικούς τόνους, δίνοντας έμφαση στη συνολική αρμονία του look.

Δείτε την εμφάνιση της Χριστίνας Μπόμπα στις Κάννες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

govastiletto.gr – Χριστίνα Μπόμπα: Ποζάρει μόνο με τα εσώρουχά της και «ρίχνει» το Instagram