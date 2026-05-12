Πρεμιέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026 η Χριστίνα Βίδου. Η δημοσιογράφος, που μέχρι πρότινος παρουσίαζε το δελτίο του Σαββατοκύριακου, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της ενημέρωσης τις καθημερινές, διαδεχόμενη τη Σία Κοσιώνη μετά την ολοκλήρωση της πολυετούς συνεργασίας της με τον σταθμό.

Με την αλλαγή αυτή, ο ΣΚΑΪ εγκαινιάζει μια νέα εποχή στο κεντρικό του δελτίο, στοχεύοντας στη διατήρηση της εγκυρότητας και της σταθερής σχέσης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη, που ταυτίστηκε με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αποτέλεσε ένα από τα πιο σταθερά πρόσωπα της ενημέρωσης τα τελευταία 20 χρόνια, την Παρασκευή 8 Μαΐου αποχαιρέτησε εμφανώς συγκινημένη τους τηλεθεατές λίγο πριν την ολοκλήρωση του τελευταίου της δελτίου στον ΣΚΑΪ.

Στις πρώτες της δηλώσεις μετά το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη είπε:

«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή, είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην ιδιοκτησία του ΣΚΑΪ που μου έδωσε αυτή την τεράστια ευκαιρία, την οποία θέλω να πιστεύω ότι την μετουσίωσα σε κάτι όμορφο, σε κάτι που σέβεται τους τηλεθεατές, που τους αντιμετωπίζει όχι ως νούμερα αλλά ως πολίτες. Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου.

Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη για αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ. Στον άντρα μου ανακοίνωσα πρώτα την απόφαση και ευχαριστώ και εκείνον και όλη μου την οικογένεια. Δουλεύουμε πολλές ώρες, η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πολλές φορές και αυτά τα ζει και η οικογένεια μας. Θέλω πάρα πολύ να τους ευχαριστήσω. Δεν ήταν διαθέσιμα τα αυτιά μου να ακούσω αυτά που λέγονταν, τα αυτιά μου και η καρδιά μου ήταν στους συναδέλφους μου που μου άνοιξαν την καρδιά τους.

Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη. Εγώ πραγματικά έχω εισπράξει αγάπη που μου φτάνει για μια ζωή. Δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα και αν γνώριζα δεν θα σας έλεγα, αλλά αλήθεια δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκουραστώ» είπε η Σία Κοσιώνη.

