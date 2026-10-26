Η Χρύσα Ρώπα σχολιάζει την επικαιρότητα: «Νιώθω πολύ προδομένη, απαξιωμένη σαν πολίτης»

Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε τα χαρτιά της για τις δυσκολίες του βιοπορισμού αποκλειστικά μέσα από το θέατρο, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μιλώντας για τον γιο της, ο οποίος έχει επιλέξει να ζει μόνιμα στη Γαλλία, ξεκαθαρίζοντας τους λόγους για τους οποίους δεν σκέφτεται την επιστροφή του στη χώρα μας.

Παράλληλα, η αγαπημένη ηθοποιός δεν δίστασε να τοποθετηθεί ανοιχτά σε ζητήματα κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.

«Εγώ βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ποτέ δεν έκανα πράγματα που δεν ήθελα. Αν δεν ερωτευτώ κάτι, δεν το κάνω».

«Ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Μεγάλος έρωτας. Είναι στη Γαλλία, δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενη και εγώ το επεδίωξα. Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα. Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα».

«Τώρα ειδικά με τα ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά… Νιώθω πάρα πολύ προδομένη, απαξιωμένη σαν πολίτης εννοώ. Νιώθω απατημένη, πάρα πολύ όμως. Τώρα θα μου πεις γιατί το παίρνεις προσωπικά; Το νιώθω πάρα πολύ. Ελληνίδα γεννήθηκα, εδώ ζω. Από αυτούς τους ανθρώπους που ψηφίζουμε έχω απαιτήσεις».

Παράλληλα, η ίδια εξέφρασε έντονη πολιτική δυσαρέσκεια, υποστηρίζοντας με έμφαση ότι πίσω από τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα βρίσκεται ένα βαθύτερο ταξικό ζήτημα.

«Το θέμα είναι ταξικό. Πάθανε πολύ φιλελευθερισμό. Αυτό τι σημαίνει; Ότι ο έξυπνος που κλέβει 100 εκατομμύρια, ότι αυτό ορίζουμε ως έξυπνο; Και ο άλλος που λέει “εγώ ζω”, τότε “θα σε τσακίσω”».

«Δεν έχω κάτι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τον θεωρώ ταλαντούχο. Δεν ήταν το όνειρό του αυτό, φαίνεται ότι δεν ήταν δική του επιθυμία. Ήταν “ο μπαμπάς μου, ο παππούς μου”. Πρέπει να έχεις μάτια παντού, μάτια στον κ@λο, να ακούς. Αυτός δεν ξέρει».

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