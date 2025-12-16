«Φωτιές» άναψε στο Real View η είδηση που μετέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχετικά με επερχόμενες αποκαλύψεις για υπόθεση ασέλγειας από δημοφιλή καλλιτέχνη. Το θέμα μονοπωλεί ήδη το ενδιαφέρον στα social media, με τους χρήστες να αναζητούν την ταυτότητα του προσώπου που βρίσκεται στο στόχαστρο των καταγγελιών.

Η Ελίνα Παπίλα σχολίασε την κατάσταση, τονίζοντας την πίεση που δέχονται τα ονόματα που κυκλοφορούν, απ’ τα οποία δεν ισχύουν και όλα: «Αυτή τη στιγμή ονόματα δέχονται επίθεση στα social media, δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Βγήκαν πέντε από διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν στο παρελθόν. Υπάρχει ρεπορτάζ ότι θα γίνει καταγγελία».

Πώς σχολίασε η Δάφνη Καραβοκύρη τις καταγγελίες

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι υπάρχουν διαρροές και συγκεκριμένες πληροφορίες: «Δεν βγήκε να το πει έτσι ο Λάμπρος, είναι σοβαρός δημοσιογράφος. Ξέρεις τα ονόματα και ποιοι θα καταγγείλουν… Ένα όνομα που κυκλοφορεί, το διαβάζουμε από το πρωί κι έχουν βγει και πληροφορίες και τα ονόματα που θα τα καταγγείλουν».

Η Δάφνη Καραβοκύρη πρόσθεσε ότι το θέμα μπορεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στον χώρο της μουσικής: «Είναι υποθέσεις που χτίζονται καιρό. Αν ανοίξει αυτή η πόρτα του MeToo και στον χώρο των τραγουδιστών, αυτό θα ανοίξει πολλά στόματα. Θα είναι μια νέα συνθήκη στην Ελλάδα».

govastiletto.gr – Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον τραγουδιστή που κατηγορείται για ασέλγεια: «Είναι παραπάνω από δύο οι καταγγελίες»