Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής, αφού μετρά αντίστροφα για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει αφιερώσει το τελευταίο διάστημα στις προετοιμασίες για τη μεγάλη ημέρα, και μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς της στα social media.

Στη νέα της ανάρτηση, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να ανεβάσει φωτογραφίες από καλοκαιρινές στιγμές, όπου απολαμβάνει ξέγνοιαστες ώρες δίπλα στη θάλασσα. Χαλαρή και ευδιάθετη, πόζαρε με φόντο το γαλάζιο του τοπίου, κρατώντας ένα κοκτέιλ.

Με τη διάθεση στραμμένη στο καλοκαίρι, αλλά και στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά της, συνόδευσε την ανάρτησή της με μια λιτή λεζάντα, γράφοντας απλώς τη λέξη «Καλοκαίρι».

Δείτε τις εικόνες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Βίντεο από την πρόβα νυφικού της και οι λεπτομέρειες για τον γάμο