Η Δανάη Μπάρκα δείχνει να περνά μια υπέροχη φάση στην προσωπική της ζωή. Τώρα πια, δεν κρύβει τον έρωτά της και μοιράζεται ανοιχτά με τους ακολούθους της μια τρυφερή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου, με αφορμή τα γενέθλιά του συντρόφου της, η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία στο Instagram. Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες φήμες στα δημοσιεύματα για τη νέα σχέση της παρουσιάστριας και ηθοποιού, οι οποίες τώρα επιβεβαιώνονται.

Την ύπαρξη του νέου έρωτα αποκάλυψε πρώτος, μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις, ο πρώην συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος».

Στην τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά από κοινό τους ταξίδι. Η ανάρτηση έγινε ειδικά για τα γενέθλια του συντρόφου της και στη λεζάντα εκείνη επέλεξε να γράψει μόνο «Happy Birthday» προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.