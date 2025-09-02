Η Δανάη Μπάρκα, τη Δευτέρα (01/09) έγινε νονά. Συγκεκριμένα, η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βάπτισε τον γιο δύο πολύ καλών της φίλων στη Σέριφο, ο οποίος πήρε το όνομα «Έρως».
