Η Δανάη Μπάρκα που φέτος απέχει από την τηλεόραση και τα τηλεοπτικά πλατό, διανύει μια πολύ όμορφη φάση στην προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι ερωτευμένη και πλέον δεν το κρύβει!

Ο σύντροφός της ονομάζεται Φάνης Μπότσης, είναι επιχειρηματίας και δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης.

Το βράδυ της Πέμπτης, 5 Μαρτίου, η Δανάη Μπάρκα και ο αγαπημένος της πραγματοποίησαν μια βραδινή έξοδο μαζί με τον Άρη Καβατζίκη.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος φωτογράφισε το ερωτευμένο ζευγάρι και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instgaram.

Δείτε τη φωτογραφία:

