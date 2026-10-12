Η Δανάη Μπάρκα έκανε, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μια ιδιαίτερη δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην πεθερά της για τα γενέθλιά της.

Έτσι λοιπόν, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε μια φωτογραφία της μητέρας του συζύγου της, Φάνη Μπότση, στην οποία εκείνη ποζάρει χαμογελαστή μαζί με παιδιά και έχοντας μπροστά της μια τούρτα γενεθλίων.

«Χρόνια πολλά στην πιο κούκλα πεθερά & γιαγιά & μαμά του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα για την πεθερά της.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2026 στη Μεσσηνία. Οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αγάπης, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Τώρα, το ζευγάρι είναι έτοιμο για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του, καθώς ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το μωρό του.

Δείτε τη φωτογραφία που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Η δυσκολία που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της – «Χαλάλι»