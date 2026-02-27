Η Δανάη Μπάρκα απάντησε στα σχόλια που δέχτηκε για την τοποθέτησή της σχετικά με την ελληνική τηλεόραση, τονίζοντας ότι η τοξικότητα δεν εξαρτάται από το μέσο, αλλά από τον άνθρωπο.

Σχολιάζοντας ένα βίντεο στο TikTok, η Δανάη Μπάρκα ανέφερε: «Δεν είναι -τελικά- θέμα μέσου. Είναι θέμα ανθρώπου. Τοξικότητα υπάρχει παντού απ’ ό,τι βλέπω καθημερινά. Γιατί ο καθένας έχει άποψη για όλα, χωρίς να έχει ιδέα τι συμβαίνει στην πραγματικότητα!».

Σε προηγούμενο Instagram story της, η Δανάη Μπάρκα είχε εκφράσει έντονη κριτική για όσα παρατηρεί στην ελληνική τηλεόραση: λαϊκισμό, ψευτιά, υπερβολές, ασυνέπεια και ανεξέλεγκτες συγκρούσεις για καθημερινά θέματα, αναρωτώμενη αν αυτή η κατάσταση θεωρείται κανονικότητα.

Govastiletto.gr – Δανάη Μπάρκα: Τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της