Η Δανάη Λιβιεράτου κληρονόμησε το μουσικό γονίδιο του πατέρα της. Μόλις δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του single Your Birthday, το τραγούδι έχει ήδη κατακτήσει τα ψηφιακά charts ξεπερνώντας τα 300.000 streams. Η ίδια, φανερά συγκινημένη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους θαυμαστές της μέσω Instagram για τη θερμή υποστήριξη.

«300 χιλιάδες streams για Your Birthday μέσα σε δύο μήνες. Το έγραψα χωρίς προσδοκίες, μόνο με ειλικρίνεια. Είναι συγκινητικό να ξέρω ότι αυτή η ιστορία βρήκε τον δρόμο της. Σας ευχαριστώ από καρδιάς», έγραψε η Δανάη Λιβιεράτου στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το ντεμπούτο στη σκηνή

Η κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου, Δανάη, έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή στο Madwalk 2022 όπου και τραγούδησε στο fashion show της Σίλιας Κριθαριώτη, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την ερμηνεία αλλά και την σκηνική της παρουσία.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για την απόφασή της να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και να ασχοληθεί με τον χώρο της μουσικής, ενώ παράλληλα εξήγησε γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με το μόντελινγκ παρά την εντυπωσιακή εξωτερική της εμφάνιση.

Δανάη, πότε κατάλαβες ότι σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με τη μουσική;

Ήταν το όνειρό μου από πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι να βλέπουμε talent shows τραγουδιού με την οικογένειά μου, όταν ήμουν περίπου πέντε χρονών και να μη μπορώ να καταλάβω γιατί οι υπόλοιποι ήταν τόσο εντυπωσιασμένοι καθώς θεωρούσα ότι όλοι μπορούν να τραγουδήσουν όμορφα. Στιγμές όπως εκείνη ήταν από τις πρώτες ενδείξεις για μένα ότι έχω ταλέντο στη φωνή και ότι θέλω να το καλλιεργήσω και να ασχοληθώ σοβαρά με τη μουσική.

Έπειτα, αφού πρώτα συμπλήρωσα τέσσερα χρόνια σε μουσικό σχολείο αποκτώντας γνώσεις σε μουσική θεωρία και όργανα, θέλησα να εξερευνήσω περισσότερο το pop ρεπερτόριο, καθώς αυτό ήταν πάντα το είδος στο οποίο ήθελα να χτίσω τα όνειρα που είχα για την καριέρα μου. Και αυτό με οδήγησε στο να σπουδάσω στο Royal Northem College of Music.

Πόσο σε επηρέασαν οι γονείς σου στο δρόμο που θα πάρεις;

Το ότι οι γονείς μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικοί στην απόφασή μου να ασχοληθώ με τη μουσική ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, καθώς μου πρόσφερε την άνεση να κυνηγάω αυτό που αγαπώ χωρίς δεύτερες σκέψεις, ξέροντας ότι τα πιο κοντινά μου πρόσωπα πιστεύουν σε εμένα. Το ότι και ο πατέρας μου είναι καλλιτέχνης, το θεωρώ σύμπτωση γιατί ή αγάπη μου για τη μουσική ξεκίνησε σε μια ηλικία που δε μπορούσα ακόμα να συνειδητοποιήσω τα δικά του επαγγελματικά βήματα.

Από την άλλη, επειδή είσαι εξαιρετικά ευπαρουσίαστη, δε σκέφτηκαν να ακολουθήσεις το δρόμο της μητέρας σου και να γίνεις μοντέλο;

Η αλήθεια είναι πως όταν άρχισα να αποκτώ αυτοπεποίθηση και να εκτιμώ την παρουσία μου, το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω την εξωτερική μου εμφάνιση ως «όπλο» στην καλλιτεχνική μου πορεία. Το θεωρώ κυρίως ως ένα ευνοϊκό στοιχείο για τη μουσική μου σταδιοδρομία και όχι κάτι παραπάνω.

