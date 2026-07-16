Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 15 Ιουλίου στα 92 της χρόνια βυθίζοντας στη θλίψη το πανελλήνιο. Η σπουδαία ηθοποιός που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κάποια σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, με τις εμβληματικές ερμηνείες της. Επίσης για πολλές γυναίκες αποτέλεσε παράλληλα και ένα πρότυπο ανεξαρτησίας, δυναμισμού και ελευθερίας, καθώς σε όλη της τη ζωή ακολούθησε τον δικό της δρόμο.

Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για μια κυρία, για έναν άνθρωπο απλό γεμάτο ενέργεια και αγάπη για τη ζωή. Η Δέσποινα Μοιραράκη τη γνώρισε πριν δύο χρόνια, όταν η Μάρω Κοντού είχε βρεθεί στο Cash or Trash για να πουλήσει έναν πίνακα που η ίδια είχε φτιάξει.

Η συγκινητική ανάρτηση της Δέσποινας Μοιραράκη

«Καλό παράδεισο αγαπημένη μου!

Ως παρουσιάστρια του @cashortrashgr είχα την τιμή και την χαρά να φιλοξενήσω στην εκπομπή μου την μοναδική και ανεπανάληπτη Μάρω Κοντού.

Μας έφερε έναν πίνακα ζωγραφικής της ιδίας για να πουληθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Ευχαριστώ την ομάδα του Cash or Trash και το @starchanneltv που μου έδωσαν αυτήν την ευκαιρία να την γνωρίσω από κοντά και να της σφίξω το χέρι.

Μία αρχοντική γυναίκα με χιούμορ, χάρη και χαμόγελο που μέσα από τους ρόλους της έγινε κομμάτι της ζωής όλων μας. Πάνω από 60 χρόνια μας χάρισε αγάπη γέλιο και συγκίνηση. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας.❤️ Απόψε θα μεταδοθεί στις 20:50 στο @starchanneltv επεισόδιο προς τιμήν της Μάρως Κοντού #μαρωκοντού #despinamiraraki» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Μοιραράκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Miraraki (@despina_miraraki)

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