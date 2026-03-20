Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τη σεξουαλική επίθεση και τη σύλληψή της στο Ιράν λόγω της μαντήλας, η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν μέσα από τα social media.

Η γνωστή επιχειρηματίας δημοσίευσε σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τα επαγγελματικά της ταξίδια, θέλοντας να οπτικοποιήσει τις εμπειρίες της από τις δεκαετίες που δραστηριοποιείται στην Ανατολή. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ίδια σε νεαρή ηλικία, τηρώντας τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας, και λειτουργούν ως συμπλήρωμα στη συγκλονιστική της εξομολόγηση για τις δυσκολίες που βίωσε ως γυναίκα σε ένα εχθρικό περιβάλλον.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απαθανατίζεται περιτριγυρισμένη από χαλιά, φορώντας μαντήλα. «Οι αναμνήσεις μου από τα ταξίδια μου στην Περσία», σχολίασε η Δέσποινα Μοιραράκη στη λεζάντα που συνόδευε τις εικόνες.

