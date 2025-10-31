Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε, με ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, το νέο της επαγγελματικό βήμα, που δεν είναι ο χώρος της μουσικής.

Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια λανσάρει τη δική της σειρά καλλυντικών, υπογράφοντας ένα project που την εκφράζει και προσπαθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Δέσποινα Βανδή έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Εδώ και 30 χρόνια, το μακιγιάζ είναι κομμάτι της ζωής μου. Στη σκηνή, στα βίντεοκλιπ, στις φωτογραφίσεις… με έχει συνοδεύσει παντού. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, από extreme looks μέχρι το πιο φυσικό μακιγιάζ. Και έχω συνεργαστεί με εξαιρετικούς make up artists, έχοντας στα χέρια μου εκατοντάδες προϊόντα.

Ξέρετε τι συμβαίνει όμως όταν κάτι το ζεις καθημερινά; Μαθαίνεις. Μαθαίνεις τι δουλεύει, τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα, τι σου ταιριάζει…Και εγώ μετά από τόσα χρόνια ξέρω πως θέλω να είναι τα προϊόντα make up που επιλέγω.

Έχω βρει μάσκαρες που μου δίνουν απίστευτο όγκο… αλλά όχι το lift που ήθελα. Κραγιόν που γράφουν τέλεια… αλλά μετά από λίγο ξηραίνουν τα χείλη. Πάντα κάτι έλειπε…

Και κάπως έτσι, πριν δυο χρόνια, αποφάσισα να κάνω κάτι γι’ αυτό.

Να φτιάξω τα δικά μου προϊόντα, ακριβώς όπως τα ονειρεύομαι».

Πρόκειται για μια νέα σειρά προϊόντων μακιγιάζ, που ετοίμασε τα δύο τελευταία χρόνια μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η τραγουδίστρια:

