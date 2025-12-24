Μια σπάνια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου στην εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος. Οι δυο τους, που ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2025, μίλησαν για την κοινή τους ζωή και την ευτυχία που βιώνουν.

Με εορταστική διάθεση και χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, το νεόνυμφο ζευγάρι μιλάει για τη γνωριμία του, τη σχέση του, την πρόταση γάμου, το γάμο στο Νυμφαίο της Φλώρινας και τα μελλοντικά τους σχέδια.

«Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας σε περίοδο διακοπών. Στην πρώτη μας γνωριμία του απευθύνθηκα στον πληθυντικό. Περνάω όμορφα μαζί του και χαίρομαι που τον έχω στη ζωή μου. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά νούμερα», αναφέρει η Ελπίδα Ιακωβίδου.

«Με αγχώνει ακόμα το γεγονός ότι άφησε τη δουλειά της για να έρθει εδώ», συμπληρώνει ο Τζώνη Καλημέρης για τη σύζυγό του, η οποία εγκατέλειψε την Κύπρο.

Η συνέντευξή θα προβληθεί το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 11 το βράδυ, στον Alpha Κύπρου.

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου, τον περασμένο Ιούλιο ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας στο χωριό Νυμφαίο, όπου είχαν γνωριστεί.

govastiletto.gr – Τζώνη Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου: Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας παρέα με τον σκύλο τους