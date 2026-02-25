Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» μίλησε η Ρούλα Ρέβη για τη σχέση της με τον Αποστόλη Τότσικα και τα σχόλια που είχαν δεχτεί στα πρώτα τους βήματα ως ζευγάρι.

Η γνωστή φωτογράφος αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε προκληθεί γύρω από τη διαφορά ηλικίας τους, τονίζοντας πως η αντίδραση που είχε υπάρξει τότε της είχε κάνει εντύπωση. «Είναι γεννημένος το ’83. Ήμουν 32 χρονών και έκαναν σαν τους τρελούς. Τώρα θα πει κανείς σε μια κοπέλα 32 ετών γιατί τα έχεις με έναν 26χρονο; Είναι τρομερό… Ήταν ανόητο, δεν είναι κάτι πολύ άσχετο αριθμητικά. Δεν με πείραξε ποτέ, αλλά μου έκανε εντύπωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη γνωριμία τους, η Ρούλα Ρέβη αποκάλυψε πως η σχέση τους ξεκίνησε σε καθαρά φιλικό πλαίσιο. «Με κάλεσε στο σπίτι να δούμε ταινία και ήταν με την κοπέλα του. Ήμασταν πολύ φιλικά στην αρχή. Δεν ήταν ότι με είδε και με ερωτεύτηκε. Ήταν μια σχέση ίδιας επαφής, μιλούσαμε την ίδια γλώσσα», είπε, περιγράφοντας τη φυσική εξέλιξη της σχέσης τους.

Με ειλικρίνεια και άνεση, η Ρούλα Ρέβη έδωσε τη δική της οπτική για μια περίοδο που είχε σχολιαστεί έντονα, ξεκαθαρίζοντας πως η ουσία μιας σχέσης δεν καθορίζεται από αριθμούς, αλλά από την κοινή πορεία και την ουσιαστική σύνδεση.

