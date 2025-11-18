Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή επιβλήθηκε στον Στάθη Παναγιωτόπουλο για την υπόθεση του revenge porn. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της καταγγέλλουσας, προέβη σε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο κ. Λύτρας αποκάλυψε πως το δικαστήριο έλαβε υπόψη ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα του Παναγιωτόπουλου: «Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησαν δηλώσεις από τον δικηγόρο του Στάθη Παναγιωτόπουλου: «Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή».

