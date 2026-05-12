Μια εμφάνιση που ξύπνησε μνήμες από τα ’90s έκανε η Δήμητρα Κούστα στο Gala του οίκου Dior στη Βενετία. Συνοδευόμενη από τον καλό της φίλο, Γιάννη Στασινόπουλο, η εντυπωσιακή κυρία Κούστα επέλεξε μια χρυσή μεταλλική δημιουργία Versace με έναν χαρακτηριστικό μεγάλο σταυρό. Το ίδιο εμβληματικό φόρεμα είχε αποθεώσει η Άννα Βίσση το 1998 στις εμφανίσεις της στα “Αστέρια” Γλυφάδας, αποδεικνύοντας πως η υψηλή μόδα είναι διαχρονική.

Η Άννα Βίσση, είχε μιλήσει στο παρελθόν για το εν λόγω φόρεμα.

«Αυτό το μακρύ μεταλλικό Versace φόρεμα είναι το απόλυτο κειμήλιο της haute couture. Ολόχρυσο, είναι το τελευταίο που σχεδίασε ο ίδιος ο Gianni Versace πριν τον δολοφονήσουν. Θυμάμαι ότι το είχα δει φορεμένο από την Naomi Campbell και είχα εντυπωσιαστεί. Είναι μακρύ και εκθαμβωτικό, φτιαγμένο με το χαρακτηριστικό βαρύ μεταλλικό πλέγμα, και μπροστά έχει κεντημένο έναν τεράστιο σταυρό. Mου θυμίζει τη χρυσή μου δεκαετία του ’90, γεμάτη χρυσούς δίσκους, επιτυχίες και υπερπαραγωγές… Το έβαλα στα Αστέρια το 1998, σε ένα από τα καλύτερα σόου μου» είχε αποκαλύψει η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Μια νέα εποχή ξεκινά για την Άννα Βίσση μετά την αποχώρησή της από την Panik Records, έχοντας στο πλευρό της τη στενή της φίλη, Δήμητρα Κούστα. Η κοινή τους πορεία, που επισφραγίστηκε με τη βάφτιση του γιου του ζεύγους Κούστα το 2025, περνά πλέον και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Άννα Βίσση θα εμφανίζεται στο ριζικά ανακαινισμένο Αθηνών Αρένα, ιδιοκτησίας του Γιάννη Κούστα, με τις δύο γυναίκες να επιβλέπουν ήδη τις προετοιμασίες για μια σεζόν που αναμένεται να γράψει ιστορία.

