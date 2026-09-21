Στο Κηποθέατρο Παπάγου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου σε μία από τις σπάνιες βραδινές εξόδους της.

Η χήρα του Ανδρέα Παπανδρέου παρακολούθησε την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ» και στο τέλος της παράστασης δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με κάποιους ηθοποιούς.

Ευγενέστατη, χαμογελαστή και με το χαρακτηριστικό κοντό της κούρεμα η Δήμητρα Λιάνη μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά μια χαμηλών τόνων καθημερινότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο παρεμβαίνει τακτικά με δημόσιες τοποθετήσεις για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.

Η καθημερινότητά της όπως έχει μοιραστεί η ίδια σε συνεντεύξεις της στο MEGA TV και σε άλλα Μέσα, είναι απλή ενώ στηρίζεται στη σύνταξή της.

Γιάννης Δρακόπουλος-Δήμητρα Λιάνη-Γιάννης Ζουγανέλης-Σπύρος Μπιμπίλας

Γιάννης Δρακόπουλος-Δήμητρα Λιάνη-Γιάννης Ζουγανέλης-Σπύρος Μπιμπίλας-Ευτυχία Μοσχάκη

Υρώ Μανέ-Δήμητρα Λιάνη

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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