Η Δήμητρα Παπαδοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή, ανακοινώνοντας μέσα από το Instagram ότι ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αγγλική Φιλολογία.

Η ηθοποιός είχε αφήσει τη σχολή της με μόλις τρία μαθήματα να απομένουν, μια εκκρεμότητα που την απασχολούσε για χρόνια και για την οποία είχε μιλήσει δημόσια στο παρελθόν.

Στην ανάρτησή της έγραψε τη συγκινητική φράση: «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!», δίνοντας στο επίτευγμά της ένα βαθιά προσωπικό χαρακτήρα.

Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια σε παλαιότερες συνεντεύξεις, ο πατέρας της επιθυμούσε πολύ να τη δει να ολοκληρώνει τις σπουδές της, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή.

