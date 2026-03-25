Στην κάμερα του “Happy Day” μίλησε ο Πασχάλης, με τον δημοσιογράφο της εκπομπής να ζητά το σχόλιό του για την πρόσφατη κριτική του Νίκου Συρίγου. Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τις δηλώσεις του τραγουδιστή για την εξωσυζυγική του σχέση και την κόρη που απέκτησε, θέμα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του δημοσιογράφου.

«Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει παιδιά που δεν είναι δικά τους με αγάπη, το να λες ότι εγώ αναγνώρισα αυτό το παιδί μόνο δικαστικά και προφανώς να μην του έχεις δώσει την αγάπη που θέλει ένα παιδί, νομίζω ότι πρέπει να το κουβαλάς σαν σταυρό στους ώμους σου, να ντρέπεσαι γι’ αυτό και όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Πασχάλης είναι για τα σκουπίδια», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Συρίγος.

Με το που άκουσε ο Πασχάλης την ερώτηση του δημοσιογράφου αντέδρασε, λέγοντας: «Δεν μιλάω καθόλου για το θέμα γιατί έχει παρατραβήξει το πράγμα… άντε γιατί… Έχει παρατραβήξει το πράγμα αυτό, φτάνει».

Τι έχει πει ο Πασχάλης για το παιδί μέσω εξωσυζυγικής σχέσης

Ο Πασχάλης καλεσμένος στην εκπομπή EQ, είχε μιλήσει για το παιδί αυτό για το οποίο βρίσκεται ακόμα στα δικαστήρια. Ο τραγουδιστής δήλωνε πως δεν είναι βιολογικό τους πατέρας, ωστόσο, η δικαστική απόφαση έβγαλε πως το παιδί τελικά είναι δικό του παιδί.

«Όντως μας επηρέασε αρνητικά. Πάρα πολύ. Μέχρι τώρα μας βασανίζει. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα μόνο να πω ότι σε λίγο, δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το λίγο, περιμένουμε μεγάλες ανατροπές και μεγάλες εκπλήξεις. Από την πρώτη στιγμή ζητούσα μια διασταύρωση DNA που έγινε. Ένα DNA, όχι άλλο, ένα. Και όσα δικαστήρια έγιναν και αιτήματα να επαναλάβουμε αυτό το DNA, κανένα δικαστήριο δεν μας το έδωσε», ανέφερε ο τραγουδιστής.

