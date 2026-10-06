Στα δικαστήρια φαίνεται πως οδηγείται η κόντρα ανάμεσα στον Αντώνη Ρέμο και γνωστή influencer του TikTok. Η υπόθεση ξέσπασε με αφορμή σχόλια και αναφορές γύρω από το όνομα του δημοφιλούς τραγουδιστή λίγο μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν η ίδια δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφερόταν σε μια παλαιότερη νοσηλεία του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καλλιτέχνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθάρισε πως ο Αντώνης Ρέμος είναι εξοικειωμένος με την κριτική λόγω της δημοσιότητάς του, όμως υπογράμμισε ότι η διασπορά ψευδών και ανυπόστατων ισχυρισμών ξεπερνά τα όρια. Όπως τόνισε, η influencer δεν διατηρεί καμία προσωπική σχέση με τον τραγουδιστή, ενώ τα όσα υποστήριξε για περιστατικό του 1999 και την υποτιθέμενη νοσηλεία του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο δικηγόρος επεσήμανε πως πριν κινηθούν νομικά, πρόκειται να δοθεί η ευκαιρία στην influencer να ανακαλέσει δημόσια τους ισχυρισμούς της και να ζητήσει συγγνώμη. Εφόσον το πράξει, η πλευρά του τραγουδιστή δεν θα προχωρήσει σε μήνυση ή αγωγή σε διαφορετική περίπτωση, ο λόγος θα περάσει στη Δικαιοσύνη.

Η συγγνώμη της influencer στον Αντώνη Ρέμο

Η influencer λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ξεκαθάρισε ότι η ίδια αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, καθώς πριν από λίγες μέρες επέστρεψε από το μαιευτήριο όπου γέννησε το δεύτερο παιδί της. Μάλιστα, μέσα από το βίντεο της ζητά συγγνώμη από τον τραγουδιστή, με την ίδια να δίνει ένα τέλος στην όλη υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει: «Φαντάσου να έχεις γυρίσει μόλις από το μαιευτήριο για να βρεις στην πόρτα σου αυτό. Τι είναι αυτό; Είναι ένα μικρό χαρούμενο εξώδικο. Σκέψου τώρα να έχεις αυτή τη κλαψομηχανή πάνω σου 24/7, άλλη μία τρελή μέσα και να βρίσκεις ένα εξώδικο από έναν άνθρωπο που δεν ονομάτισες ποτέ. Anyway, είδε αυτό το ποστ, θίχτηκε και θεώρησε πως έπρεπε να κινηθεί νομικά, γούστο του και καπέλο του και μπράβο του. Εγώ επειδή, όμως όπως με βλέπεις, έχω να κοιμηθώ από την ημέρα που βγήκε το μωρό από μέσα μου, δεν έχω τη δύναμη και το κουράγιο να μπω σε αντιμαχίες.

Ανακαλώ τους δυσφημιστικούς μου ισχυρισμούς σχετικά με τον Αντώνη Ρέμο. Δεν είχα σκοπό να τον βλάψω και ζητώ συγγνώμη αν του προκάλεσα στεναχώρια. Να ξέρετε τα εννοώ, κι ας μην είναι by heart. Εγώ σε αυτή τη ζωή έχω μάθει να μη φοβάμαι τίποτα και κανέναν, παρά μόνο τον Θεό. Αν κάνω ανασκευή, δεν την κάνω επειδή φοβάμαι. Κάνω ανασκευή γιατί πρωτίστως καταλαβαίνω πως ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, και δεν μ’ αρέσει να στεναχωρώ κόσμο, ειδικά ανθρώπους που δεν γνωρίζω προσωπικά. Νιώθω άσχημα που κάποιος έφτασε στο σημείο να κινηθεί νομικά εναντίον μου εξαιτίας μου. Εγώ τη δεδομένη στιγμή αυτό που ήθελα ήταν να υπερασπιστώ τη τιμή του Γιώργου, προσπαθώντας να πω ότι τα σκοτάδια μας όλοι τα έχουμε και δεν είναι κακό πράγμα.

Κανείς μας δεν είναι σε θέση να μιλήσει για τα σκοτάδια του άλλου. Αυτό ήταν το όλο point. Παρεξηγήθηκε ακραία, ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε και δεν μου αρέσει. Οπότε, ναι, θα ανασκευάσω, γιατί σκοπός μου δεν ήταν να βλάψω τον άνθρωπο». Δεν με κάνει χαρούμενη που τον κράζετε στα σχόλια. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κάνω adapt στο σπίτι με δύο παιδιά, μόλις βγήκα από το νοσοκομείο. Συγγνώμη Αντώνη, πραγματικά. Αν φαίνεται πως έχω ύφος, δεν έχω, έτσι είναι το πρόσωπό μου μόνιμα. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα» είπε χαρακτηριστικά η ίδια, φανερά μετανιωμένη για τα όσα συνέβησαν με τον δημοφιλή καλλιτέχνη.

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