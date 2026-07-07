Η Δωροθέα Μερκούρη, που πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar, παραμένει μία από τις πιο κομψές και γοητευτικές παρουσίες της ελληνικής showbiz. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία, η οποία τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός και μοντέλο ποζάρει ξαπλωμένη στην άμμο, φορώντας ολόσωμο μαγιό και χαμογελώντας στον φακό.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι χρήστες των social media έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους με κολακευτικά σχόλια κάτω από τη δημοσίευση.

Δείτε την ανάρτηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dorotea Mercuri (@doroteamercuri)

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