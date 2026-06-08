Η Δούκισσα Νομικού εντυπωσιάζει με τη σιλουέτα της! Δείτε τη με μαγιό στις διακοπές της

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε, με τους διαδικτυακούς φίλους της, τις πρώτες της καλοκαιρινές στιγμές, ανεβάζοντας μια σειρά από φωτογραφίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram στιγμιότυπα από τις χαλαρές ημέρες που απολαμβάνει, δίνοντας μια γεύση από το φετινό της καλοκαίρι. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε εκείνη όπου ποζάρει με μαύρο μπικίνι, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Σε άλλο καρέ, η Δούκισσα Νομικού εμφανίζεται ξαπλωμένη φορώντας λευκό μαγιό, ενώ σε διαφορετική λήψη επιλέγει ένα εντυπωσιακό μακρύ κόκκινο φόρεμα, κοιτάζοντας απευθείας το φακό. Οι αναρτήσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις και την κομψότητά της.

«Summer loading…» θα μπορούσε να είναι το μήνυμα των φωτογραφιών της, με τη Δούκισσα Νομικού να δίνει ήδη το δικό της στιλιστικό στίγμα για τη φετινή σεζόν.

Παρόλο που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, φαίνεται ότι η σωστή διατροφή και η γυμναστική είναι οι καλύτεροί της φίλοι. Μάλιστα, έχει αποκαλύψει πως ζυγίσει 55 κιλά.

govastiletto.gr – Δούκισσα Νομικού: Εντυπωσίασε στις Κάννες με Schiaparelli