Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η οικογένεια της Δούκισσας Νομικού, η οποία προχώρησε στον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου της. Η παρουσιάστρια ανέβασε στα social media στιγμιότυπα από την οικογενειακή προετοιμασία, στην οποία συμμετείχαν ενεργά ο σύζυγός της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, και τα παιδιά τους, Σάββας και Αναστασία.

Τα παιδιά απήλαυσαν τη διαδικασία, με αποκορύφωμα τη στιγμή που ο Σάββας τοποθέτησε το αστέρι στην κορυφή του δέντρου, με τη βοήθεια του πατέρα του. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο γεμάτη συναίσθημα, το οποίο ξεχώρισε και απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μάλιστα, ορισμένα από τα χριστουγεννιάτικα στολίδια είχαν πάνω τους τα ονόματα των μελών της οικογένειας, δίνοντας ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα στον γιορτινό διάκοσμο.

Η παρουσιάστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια ιδιαίτερα τρυφερή λεζάντα, μέσα από την οποία θυμήθηκε τα δικά της παιδικά Χριστούγεννα. Όπως εξήγησε, κάποτε ήταν εκείνη και ο αδελφός της που ανέβαιναν στους ώμους των γονιών τους για να τοποθετήσουν το αστέρι στην κορυφή του δέντρου. Σήμερα, την ίδια παράδοση συνεχίζουν τα δικά τους παιδιά, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις γύρω από το ίδιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

«Κάποτε ήμασταν εγώ και ο αδερφός μου στους ώμους των γονιών μας, να βάζουμε το αστέρι. Πλέον είναι τα παιδιά μας. Σχεδόν 40 χρόνια, το ίδιο δέντρο. Πόσες ευχές έχει ακούσει, πόσες ζωές έχει δει να μεγαλώνουν. Τα στολίδια αλλάζουν. Το δέντρο μένει. Οι αναμνήσεις πληθαίνουν. Και του χρόνου με υγεία», έγραψε η Δούκισσα Νομικού.

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία, ενώ φροντίζουν να απολαμβάνουν μαζί τους τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητας.

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