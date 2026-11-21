Απάντηση στα αμέτρητα μηνύματα και τα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα για την αισθητή απώλεια βάρους της έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου, θέλοντας να καθησυχάσει τους τηλεθεατές που ανησυχούν για την εικόνα της.

Το πρωί της Παρασκευής (20/11), μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια τοποθετήθηκε με ειλικρίνεια γύρω από τα κιλά της, εξηγώντας πώς αντιδρά ο οργανισμός της μετά τη γέννηση της κόρης της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως τρέφεται απολύτως κανονικά και πως πίσω από αυτή την αλλαγή στην εμφάνισή της δεν κρύβεται καμία εξαντλητική ή επικίνδυνη δίαιτα.

Όπως παραδέχτηκε, βρίσκεται στα λιγότερα κιλά που είχε ποτέ, ακόμη πιο αδύνατη και από την περίοδο πριν μείνει έγκυος. Η ίδια θύμισε στον κόσμο πως τα προηγούμενα χρόνια, επειδή έπαιρνε ορμόνες και προγεστερόνη στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί, είχε πάρει κάποια παραπάνω κιλάκια, ενώ τώρα ο οργανισμός της έχει αντιδράσει εντελώς διαφορετικά. Μάλιστα, παραδέχτηκε πως ούτε στην ίδια αρέσει να είναι τόσο αδύνατη και προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει, τονίζοντας ωστόσο ότι πάνω απ’ όλα μετράει να είναι υγιής.

Πέρα από τις ορμονικές αλλαγές της μητρότητας, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πως ο μεταβολισμός της έχει αλλάξει ριζικά, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα υγείας που αντιμετωπίζει. Όπως εξήγησε, έχει Hashimoto το οποίο βρίσκεται σε οριακό επίπεδο και μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να πάρει φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο θα επαναλάβει τις εξετάσεις της και δεν αποκλείεται να χρειαστεί τελικά χάπι για τον θυρεοειδή ώστε να ρυθμιστεί πλήρως ο οργανισμός της.

«Τα νορμάλ κιλά είναι να υπάρχουν οι καμπύλες εννοείται και να είναι και γυμνασμένη. Θέλω να πω κάτι γιατί πραγματικά μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και ξέρω το κάνετε από ενδιαφέρον οι τηλεθεατές. Ανησυχείτε για το βάρος μου και είναι λογικό, εννοώ ότι εφόσον μοιράζομαι πάρα πολλά πράγματα μαζί σας, να μου στέλνετε με ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα το πω και εδώ. Είμαι πιο αδύνατη από ποτέ παιδιά. Πιο αδύνατη δηλαδή και πριν γεννήσω. Αλλά τα τελευταία χρόνια επειδή έκανα και έπαιρνα και τις ορμόνες και την προγεστερόνη για να μείνω έγκυος, οπότε είχα πάρει λίγα κιλάκια», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Και πρόσθεσε: «Τι γίνεται; Έχει αλλάξει πολύ ο μεταβολισμός μου. Πραγματικά, βλέπετε ότι τρώω, τρώω μια χαρά, είμαι υγιής, κάνω τις εξετάσεις μου, έχω αυτό που λέμε το λεγόμενο Hashimoto, το οποίο είναι οριακό. Δεν χρειάζεται να πάρω το χάπι. Θα επαναλάβω τις εξετάσεις μου και ίσως χρειαστεί να πάρω το χάπι για το θυροειδή για να ελεγχθεί, αλλά επειδή μου το στέλνετε συνέχεια νιώθω και εγώ λίγο άσχημα».

«Δεν το έχω κάνει επειδή ούτε εμένα μου αρέσει που είμαι τόσο αδύνατη, αλλά κατάλαβες τώρα προσπαθώ σιγά σιγά να πάρω… Να είμαι υγιής. Αυτό είναι το σημαντικό και όλα τα άλλα θα φτιάξουν. Ήθελα να το πω γιατί το ξέρω ότι το στέλνετε από ενδιαφέρον, όχι από κακία», ξεκαθάρισε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

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