Το πρωί της Πέμπτης, 4 Ιουνίου, ο πεζόδρομος της Βουκουρεστίου απέκτησε έξτρα δόσεις κοσμοπολίτικου αέρα, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στο απόλυτο talk-of-the-town εστιατόριο, Athénée.

Η Αλεξάνδρα Νίκα είχε τα γενέθλιά της, κλείνοντας τα 27 της χρόνια, και ο αγαπημένος της, Κωνσταντίνος Αργυρός, δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της. Το ζευγάρι επέλεξε το luxury spot του Χρύσανθου Πανά για ένα χαλαρό αλλά άκρως εκλεπτυσμένο birthday brunch, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την κοινή τους ευτυχία.

Το high-end brunch και η τούρτα υπερπαραγωγή

Καθισμένοι σε ένα από τα πιο προνομιακά και διακριτικά τραπέζια του Athénée, ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης και η γοητευτική σύντροφός του απόλαυσαν premium γαστρονομικές επιλογές. Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, απογειώθηκε όταν στον χώρο εμφανίστηκε μια εντυπωσιακή γενέθλια τούρτα.

Την αποκάλυψη για την prive έκπληξη έκανε ο ίδιος ο οικοδεσπότης, Χρύσανθος Πανάς. Μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε το στιγμιότυπο της ημέρας, στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές στην εορτάζουσα.