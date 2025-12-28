Μια απρόσμενη στιγμή χάρισε ο Αντώνης Ρέμος στον Νίκο Αλιάγα, εμφανιζόμενος αιφνιδιαστικά στο πλατό της εκπομπής του στη γαλλική τηλεόραση.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ταξίδεψε μέχρι το Παρίσι για να συμμετάσχει στο «Chanson Secrète», το επιτυχημένο show που παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας και φημίζεται για τις συγκινητικές εκπλήξεις προς γνωστά πρόσωπα.

Στο εορταστικό επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, οι ρόλοι αντιστράφηκαν και ο παρουσιαστής βρέθηκε στη θέση του καλεσμένου.

Οι συνεργάτες του είχαν ετοιμάσει ένα έντονα ελληνικό αφιέρωμα: η Lara Fabian και ο Ycare τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ τη σκυτάλη πήραν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από το Μεσολόγγι, τον τόπο καταγωγής του Νίκου Αλιάγα.

Η κορύφωση ήρθε με την είσοδο του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης, που τον συνδέει στενή φιλία με τον παρουσιαστή, ερμήνευσε το νέο του τραγούδι «Δευτέρα», σκορπίζοντας έντονη συγκίνηση και ενθουσιασμό στο στούντιο, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη δυναμική παρουσία του και εκτός συνόρων.

Το «Δευτέρα», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, έχει ήδη ξεχωρίσει στο κοινό. Σε λιγότερο από έναν μήνα μετρά περισσότερες από 500.000 ακροάσεις στο Spotify και σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στο ραδιοφωνικό airplay και γίνεται viral στα social media, με τον στίχο «είναι η αγάπη Κυριακή κι εγώ Δευτέρα» να έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο μότο.

