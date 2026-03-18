Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα για την αλλαγή ώρας της εκπομπής Real View, τον σχολιασμό που δέχεται, αλλά και για τις δηλώσεις της Νανάς Παλαιτσάκη σχετικά με τον ρόλο της.

Η Χριστοπούλου τόνισε ότι προτιμά η εκπομπή να προβάλλεται στη μεσημεριανή ζώνη και ότι δεν την ενοχλεί ο σχολιασμός της από άλλες εκπομπές, καθώς και η ίδια συμμετέχει σε αντίστοιχες συζητήσεις για δημοσιογράφους και πρωταγωνιστές.

Όπως είπε: «Τώρα που φεύγω από την εκπομπή και έχει ακόμα φως, είμαι καλά. Ακόμα δεν έχω καταλάβει την αλλαγή, αλλά ήθελα πολύ να αλλάξουμε ώρα, γιατί από την αρχή αυτό είχαμε συμφωνήσει… Νομίζω πως ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό».

Αναφερόμενη στις δηλώσεις της Νανάς Παλαιτσάκη, η οποία την χαρακτήρισε «πολύ καλή booker», η Έλενα Χριστοπούλου ξεκαθάρισε: «Όντως είπε έτσι; Κατ’ αρχάς είμαι μάνατζερ, δεν είμαι booker. Σεβαστή η άποψή της. Εγώ νιώθω μια χαρά στην εκπομπή και νιώθω μια χαρά όταν μπορώ να πω την άποψή μου και μαθαίνω παράλληλα».

Με την τοποθέτησή της, η Χριστοπούλου υπερασπίζεται τον ρόλο και την αυτονομία της στην εκπομπή, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό στις απόψεις των συναδέλφων της.

